Atalanta | allenamento a porte aperte al Gewiss Stadium per 9mila tifosi

(Di giovedì 10 agosto 2023) Bergamo. Un ultimo impegno prima dell’inizio della nuova stagione: giovedì 17 agosto per l’al, al termine del quale la squadra saluterà i. Alla vigilia di un anno che si preannuncia particolarmente intenso e ricco di impegni, la società ha deciso di regalare ai propri sostenitori la possibilità di stare vicino ai giocatori durante una seduta di lavoro congiunto con la neonata formazione Under 23. Causa i lavori di riqualificazione in corso al, che coinvolgono non solo la Curva Sud ma anche tribuna Rinascimento e tribuna centrale, l’unico settore aperto al pubblico, sino al raggiungimento dei 9.061 posti disponibili, sarà la Curva Nord Pisani. Il programma della ...

... mentre il centrocampista olandese ha subito una contusione in. Entrambi andranno ... l', fin da settembre, avrà anche gli impegni di Europa League e serve l'aiuto di tutti. Per ...Non più Villar Perosa. Non quest'anno, almeno. Tutti allo Stadium, per ungratuito a porte aperte (previa prenotazione) con tanto di partitella contro la Next Gen:... contro l', si ...... "a causa di un lieve infortunio durante l'pre - campionato con l'", specifica ancora la nota del club britannico. Un problema che "dovrebbe tenerlo fuori per alcune settimane e ...

Giovedì 17 agosto allenamento al Gewiss Stadium – Atalanta Atalanta

IL SALUTO AI TIFOSI. Per salutare i tifosi a pochi giorni dall’inizio del campionato, giovedì 17 agosto, è stata programmata una seduta di lavoro a porte aperte al Gewiss Stadium.Va avanti la trattativa per il trasferimento di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta. Nonostante l'interessamento di altri club come Wolfsburg, Fulham e Real Sociedad, oggi la Dea resta la prim ...