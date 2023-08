Assunzioni docenti mini call veloce GPS sostegno | ottenuta la provincia ci sarà la FASE 2 scelta della scuola | potrebbe essere anche in presenza VIDEO

...in un'autocandidatura con cui gli insegnanti si mettono a disposizione pertemporanee nelle scuole. Nel caso di molteplici richieste, i dirigenti scolastici daranno priorità ai...Dalle ore 9 del 9 agosto è partita la mini call veloce per gli aspiranti delle GPS che vogliono partecipare allesui posti disponibili in altre province, seguendo la procedura prevista dal DL44/2023. C'è grande attesa su questa nuova procedura e di conseguenza i quesiti che stanno arrivando in queste ...... ' Nel decreto ministeriale 119 che regola leGps sostegno e mini call veloce si specifica che era possibile partecipare se si partecipava indicando tutte le disponibilità. Per evitare di ...

Concorso docenti 2023 fase straordinaria: cosa sappiamo su tempistica, requisiti, assunzioni Orizzonte Scuola

Le domande della mini call veloce sul sostegno sono partite il 9 agosto e i candidati stanno sperando di trovare una possibilità di assunzione tramite questa nuova procedura.COME RESTARE AGGIORNATI Continuate a seguirci per restare informati e visitate la nostra pagina dedicata alle assunzioni nella Scuola, la nostra sezione riservata ai docenti e la nostra pagina ...