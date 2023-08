Assegno unico | nel primo semestre erogati oltre 8 miliardi di euro per 6 milioni di nuclei familiari

A chi sarà cancellato o ridotto al minimo (e come evitarlo) l'entro Settembre Cambiano sostegni e benefici per gli italiani e contestuali modalità di riconoscimento degli stessi. E dopo gli aumenti che si sono ricevuti relativi agli importi dell'...Ma oltre a tale possibilità, sono previste anche diverse agevolazioni e Bonus soprattutto per le famiglie con figli, come l'. Inoltre l'INPS annualmente prevede diversi bandi di concorso ...Contrordine Inps: gli ex percettori di Rdc non devono fare domanda per poter continuare a ricevere l'. La domanda di Rdc, infatti, funge pure da richiesta dell'Auu la cui erogazione, pertanto, continuerà senza soluzione di continuità fino a febbraio 2024. Lo precisa l'Inps nel messaggio ...

Assegno unico, due mesi in più per correggere l’Isee (ed evitare il taglio in caso di errori) ilmessaggero.it

"Queste violazioni comunitarie comportano multe salatissime da pagare alla Ue in forma di sanzione da parte del nostro Paese (centinaia di milioni di euro).Cosa cambia, e in peggio, in questi mesi di agosto e settembre per il pagamento dell’assegno unico per figli: chiarimenti ...