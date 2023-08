(Di giovedì 10 agosto 2023) L’dicivile è un aiuto economico mensile concesso alle persone mutilate o con disabilità civili, ma esiste un limite di, scopriamolo quale e cosa fare. L’dicivile costituisce un sostegno finanziario destinato a coloro cheaffetti da gravi disabilità e mutilazioni, situandosi nell’età compresa tra 18 e 67 anni, e la cuirientra tra il 74% e il 99%. Analogamente alla pensione dicivile, questa misura assistenziale non dipende dalla presenza di contributi assicurativi e richiede il rispetto di requisiti dispecifici. Scopriamo di seguitoi criteri e le condizioni per accedere a questa forma di supporto ...

... rendite erogate dall'Inail esclusivamente perpermanente o per morte, alcune borse di ... cantina, ecc.) 7.500 (pensione) 185,92 (terreni) "periodico corrisposto dal coniuge + altre ...Allo stesso modo, la limitazione vale anche per coloro la cui pensione si attesta su standard minimi o, in caso, sull'percepito pero inabilità. Chiaramente, requisito essenziale ...... promozione della salute e della cultura della prevenzione; introduzione dell'unico per ...per le Regioni dal Pnrr e Ddl Anziani già approvato anticipano le misure del nuovo decreto...