Asl Salerno | effettuato primo intervento di trombolisi sull’asse Battipaglia-Nocera Inferiore

(Di giovedì 10 agosto 2023) Nella giornata di ieri, presso l’ospedale di, un paziente colpito da ictus è stato sottoposto aldigestito con il protocollo “Telestroke”. Il paziente, 70enne di seùsso maschile, è giunto al Pronto Soccorso del nosocomio cittadino nel pomeriggio dell’8 agosto 2023, riferendo una sintomatologia da poco insorta, riconducibile ad un episodio ictale (perdita di forza all’arto superiore destro, difficoltà nel parlare). Fatte le prime valutazioni e ritenuto il caso eleggibile, i sanitari hanno prontamente attivato il protocollo ictus “Telestroke”, effettuando consulenza neurologica in remoto, erogata dal neurologo di guardia presso l’ospedale dimediante sistema di teleconsulto. Ciò ha permesso di determinare la terapia trombolitica più idonea, che è stata ...

La nota del sindaco 'Ho immediatamente inviato una nota alla Direzione Sanitaria del Dea e all'per chiedere la revoca del provvedimento e perché venga subito rivisto il piano ferie del ...L'ha informato che a far data dal 9 agosto l'accesso in Pronto Soccorso non sarà più necessario eseguire il tampone diagnostico. La nota della Regione La Regione Campania ha fornito nuove ...La nota del sindaco 'Ho immediatamente inviato una nota alla Direzione Sanitaria del Dea e all'per chiedere la revoca del provvedimento e perché venga subito rivisto il piano ferie del ...

Addio Covid, l'Asl Salerno: "Niente più tamponi per accedere in pronto soccorso" Virgilio

Nella giornata di ieri presso l'ospedale di Battipaglia, un paziente con ictus è stato sottoposto al primo intervento di trombolisi ...Anche quest’anno L’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari ha Organizzato, in collaborazione con l’Asl Salerno – Codice Rosa dell’Ospedale di Sapri e il Piano Sociale S9, un incontro pubblico ...