Ascolti tv | ‘Scomparsa’ in replica si aggiudica il prime time

(Di giovedì 10 agosto 2023) (Adnkronos) – L’ultima puntata indisu Rai1 sila prima serata televisiva di ieri, grazie a 1.976.000 telespettatori pari al 15,36% di share, superando ‘La foresta degli scomparsi’ che su Canale5 si ferma a quota 1.025.000 telespettatori con uno share del 9,89%. Per quanto riguarda le altre proposte tv, ‘Delitti in Paradiso’ su Rai2 è stato visto a 1.108.000 telespettatori pari al 7,82% di share; ‘Zona Bianca’ su Rete4 831.000 spettatori e 7,45%; ‘Nel secolo breve’ su Rai3 678.000 e 4,93%; ‘Freedom Summer’ su Italia1 da 595.000 e 5,09%; ‘Le regole della casa del sidro’ su La7 459.000 spettatori e 3,59%; ‘Per qualche dollaro in più’ sul Nove 365.000 e 3,11%; ‘Name that Tune – Indovina la Canzone’ su 304.000 telespettatori e 2,51% di share. Nell’access, vince ...

