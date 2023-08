Ascolti tv ieri | vince Scomparsa Reazione a Catena doppia Gerry Scotti

(Di giovedì 10 agosto 2023) Glitv di, mercoledì 9 agosto 2023, hanno visto la vittoria della replica disu Rai1 con 1.976.000 telespettatori, share 15.3%. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha conquistato un netto di 1.108.000 telespettatori, share 7.8% e 829.000, 7.4%. Monocifra per Canale 5: La Foresta degli Scomparsi ha registrato 1.025.000 telespettatori, share 9.8%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rete 4 Zona Bianca 831.000, 7.4% Rai3 Nel secolo Breve 1963, L'Assassinio di Kennedy 678.000, 4.9% Italia 1 Freedom Summer 595.000, 5% La7 film Le Regole della Casa del Sidro 459.000, 3.5% Nove film Per Qualche Dollaro in Più 365.000, 3.1% Tv8 Name that Tune – Indovina la Canzone 227.000, 1.6%. The Wallto da Marco Liorni, Techetechete' oltre il 19%: gli ...

Canale 5 ha vinto il prime time disera trasmettendo la partita disputata tra il Milan e il Monza valida per il Trofeo Silvio ... Chiudono glidel prime time Tv8 con 'La famiglia Addams' che ..., io ci saranno cose in cui non rispondo, cose in cui rispondo e spiegherò il motivo per cui ... ' Giletti l'altra settimana ha detto che io ho partecipato all omicidio di Pino Puglisi ,...è stato raggiunto un importante traguardo per Duncan Laurence , vincitore dell'Eurovision 2019: ...gli stessi festival in patria hanno una tradizione decennale che permette dei ritorni di...

Ascolti tv martedì 8 agosto 2023: Trofeo Silvio Berlusconi a 2,8 mln (20%), Queen Bees a 2 mln (14%) Tvblog

Tutti i dati Auditel di mercoledì 9 agosto. Chi ha vinto agli ascolti tra la miniserie “La foresta degli scomparsi”, in onda su Canale ...Ascolti tv 9 agosto 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ...