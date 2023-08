Ascolti tv | i dati di mercoledì 9 agosto

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 10 agosto 2023) Bene la replica di Scomparsa Nella serata di ieri,, in onda su Rai uno l’ultima replica di Scomparsa ha conquistato 1.976.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale5 La Foresta degli Scomparsi si ferma a 1.025.000 spettatori con uno share del 9.9%. Su Rai2 Delitti in Paradiso è vista da 960.000 spettatori pari al 7.6%. Su Italia1 Freedom Summer porta a casa 595.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Nel secolo breve. 1963 – L’assassinio di Kennedy arriva a 678.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 831.000 spettatori (7.5%). L'articolo proviene da 361 Magazine.