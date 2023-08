Arte | moda e design dal punto di vista di H H Lim

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 10 agosto 2023) H.H. Lim è tra gli artisti cinesi viventi più influenti, con all’attivo un centinaio di mostre personali, tra cui quattro Biennali di Venezia (di architettura nel 2010 e d’nel 2013, 2015, 2019). Negli ultimi vent’anni ha accompagnato un gesto performativo – alle volte estremo – alle sitting sculptures, per cui ha trasformato delle sedute in opere d’. Dalla Tang Contemporary Art Gallery di Beijing, alla GNAM, dal MAXXI di Roma al Museo Francesco Messina di Milano, fino all’ultima mostra NO, NO? NO. NO! al GaggenauElementi di Milano, le sue opere sono sempre presenti e risultano essere molto più che una velleità decorativa, diventano quasi un corpo autonomo, un vero e proprio apparato filosofico. Appena arrivato in Italia alla fine degli anni Settanta hai cominciato a fare performance, mettendo alla prova il tuo corpo, ...