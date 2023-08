(Di giovedì 10 agosto 2023) Alle famiglie povere 200 milioni per i pannelli solari. Dovranno essere realizzati su coperture e superfici di cui il beneficiario sia titolare

Leggi Anche La sostenibilità del settore ferroviario è Made in Sicilia Anzitutto, i 200 milioni di euro sono destinati in gran parte al Mezzogiorno : l'80% delle risorse andrà infatti alle Regioni ...... nel 2023, a 572,20 euro mensili (l'importo era di 563,73 euro nel 2022) se il pensionato non supera ilannuale di 7.328,49 euro la cifraa quasi 600 euro " precisamente, 599,82 euro " ...... aggirandosi tra le macerie del grillismo alla ricerca di qualcheelargito. Quanto ai ... Sommando le rilevazioni dei due partiti divisi, sinon lontani dal risultato elettorale del 2022, ...

Arriva il reddito energetico: cos’è e a chi spetta Il Sole 24 ORE

Alle famiglie povere 200 milioni per i pannelli solari. Dovranno essere realizzati su coperture e superfici di cui il beneficiario sia titolare ...Arriva dalla Nigeria ‘Smart bra’, il reggiseno che scopre il cancro al seno. Una volta indossato, esegue lo screening mammario comodamente a casa: risultati in 30 minuti.