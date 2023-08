...Bundeswehrieri per sospetto spionaggio per la Russia avrebbe agito perché "frustrato dalla sua situazione professionale". Lo riporta Der Spiegel citando circoli di sicurezza. Il, ...Onu, molto preoccupati per la salute del presidenteIl numero uno delle Nazioni Unite ha ... allarmato da un possibile interventodei Paesi limitrofi, con Nigeria e Costa d'Avorio ...... si è alzato di scatto e ha spintonato uncontro un armadio. Il collega ha cercato di ...per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale ( i due militari, rimasti contusi, sono ...

Arrestato militare tedesco per spionaggio a favore della Russia Globalist.it

Il dipendente della Bundeswehr arrestato ieri per sospetto spionaggio per la Russia avrebbe agito perché «frustrato dalla sua situazione professionale».Il leader dei golpisti che hanno preso il potere in Niger, il generale Abdurahman Tchiani, ha firmato un decreto sulla formazione di un governo di transizione ...