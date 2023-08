Arrestati 2 rapinatori e uno scippatore alla Stazione Napoli Centrale

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 10 agosto 2023) Operazione di successo: Duecatturati dPolizia di Stato per reati criminali Nello scorso pomeriggio, personale del Reparto Operativo di, durante gli ordinari servizi di controllo in, ha tratto in arresto un napoletano di 41 anni e un algerino di 33 anni, entrambi con precedenti di polizia, per rapina e lesioni personali; poco dopo, ha tratto in arresto un altro napoletano di 57 anni per furto con strappo aggravato. In particolare, nel primo caso, due persone hanno avvicinato la vittima della rapina nei pressi di un fast food, all’esterno della, e in modo amichevole le avevano chiesto il cellulare per fare una telefonata per poi ...