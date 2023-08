Arrampicata sportiva | Mondiali Berna 2023 | impresa Zurloni | oro e pass per Parigi 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 agosto 2023) Matteoè campione del mondo nello speed al maschile. Aididi, in Svizzera, l’azzurro vince la medaglia d’oro e stacca ilolimpico per. Dopo il sesto posto nelle qualifiche e le vittorie agli ottavi sul francese Bassa Mawem, ai quarti aveva già ritoccato il record europeo (5.02) contro il cinese Peng Wu. In semifinale si è poi imposto contro l’indonesiano Rahmad Adi Mulyono con il tempo di 5.13 e, con ila cinque cerchi già in cassaforte, ha completato l’contro l’altro cinese Jinbao Long. Il 21enne lombardo ha completato la sua prova in 5.56, approfittando della falsa partenza comminata all’asiatico. Nella gara femminile, invece, si è fermata ...