Arrampicata sportiva | Mondiali 2023 | Matteo Zurloni GIGANTESCO! È campione del mondo nello speed

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 agosto 2023) Impresa gigantesca aididi Berna (Svizzera). L’Italia si issa sul tetto delal maschile:ha sbaragliato la concorrenza nell’appartamento più importante dell’anno, approfittando in finale della falsa partenza del cinese Jinbao Long e scalando la parete in 5.56. Una cavalcata trionfale che è cominciata sin dalle qualificazioni per il classe 2002 di Segrate: il pass per la fase finale è arrivato con i tempi sontuosi di 5?24 e 5?27. Agli ottavi ha battuto il francese Bassa Mawem con il crono di 6?36: ottavi di finale che hanno visto l’eliminazione a sorpresa del grande favorito, l’indonesiano Leonardo Veddriq, estromesso dallo spagnolo Erik Noya Cardona. Il grande exploit ...