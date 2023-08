Arrampicata sportiva | Laura Rogora si ferma in semifinale ai Mondiali nel boulder&lead

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 agosto 2023) Proseguono idi2023 in quel di Berna (Svizzera). Giornata quest’oggi che era dedicata alle semifinali della disciplina combinata boulder&lead sia al maschile che al femminile: nel pomeriggio spazio al boulder, in serata al lead. L’unica azzurra rimasta nel lotto erache ha concluso la suain 21esima e ultima posizione con il punteggio di 32.9, frutto del 18.9 del boulder e del 14 nel lead. Le qualificate in finale sono Jain Kim (Kor), Anastasia Sanders (Usa), Jessica Pilz (Aut), Miho Nonaka (Jpn), Brooke Raboutou (Usa), Oriane Bertone (Fra), Ai Mori (Jpn), Janja Garnbret (Slo). Al maschile non era rimasto nessun azzurro e questi sono gli atleti ad essersi qualificati per la finale: Paul Jenft (Fra), Dohyun Lee (Kor), Adam Ondra ...