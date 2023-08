(Di giovedì 10 agosto 2023) Laha formulato "un'" alPlate per l'attaccante Lucasgrande protagonista (12 gol in 25 partite) nella vittoria dei 'Millionarios' nel campionato 2023 conclusosi ...

La Roma ha formulato "un'formale" al River Plate per l'attaccante Lucas Beltran grande protagonista (12 gol in 25 ... Lo ha riferito l'emittenteTNT Sports, e la notizia è stata poi ......dall', in particolare dai colleghi di TNT Sports . Secondo il portale, l'arrivo di Lucas Beltran non è poi così certo. E questo perché nelle ultime ore la Roma avrebbe recapitato un'...L'della Viola si aggirerebbe intorno ai 18 milioni più 5 di bonus ma il River Plate vorrebbe inserire anche una percentuale sulla futura rivendita . Il suo futuro sembra essere in ogni caso ...

Argentina: 'offerta formale' della Roma al River per Beltran Agenzia ANSA

La Roma ha formulato "un'offerta formale" al River Plate per l'attaccante Lucas Beltran grande protagonista (12 gol in 25 partite) nella vittoria dei 'Millionarios' nel campionato 2023 conclusosi saba ...Secondo quanto riportato da TNT Sports, la squadra giallorossa ha formulato una proposta al River Plate per avere la punta centrale che piace anche alla Fiorentina ...