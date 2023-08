Arezzo | bimbo cade dalla finestra del centro accoglienza a Caprese Michelangelo

(Di giovedì 10 agosto 2023) Un bambino di cinque anni, ospite delrichiedenti asilo diè cadutodel terzo piano della struttura in via Zenzano

Trasferito in elisoccorso al Meyer di Firenze Un bambino, ospite del centro richiedenti asilo di Caprese Michelangelo, in provincia di, è caduto dalla finestra del terzo piano della struttura in via Zenzano ed è stato trasferito e ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. E' accaduto nel primo pomeriggio. Sul posto

Un bambino di cinque anni, ospite del centro richiedenti asilo di Caprese Michelangelo è caduto dalla finestra del terzo piano della struttura in via Zenzano ...(Adnkronos) – Un bambino, ospite del centro richiedenti asilo di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, è caduto dalla finestra del terzo piano della struttura in via Zenzano ed è stato trasfer ...