Appello al disarmo nucleare | gli stati devono eliminare i loro arsenali prima di eliminare noi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) di Sara Gandini e Paolo Bartolini Numerose riviste mediche, tra cui The BMJ e Lancet, hanno lanciato unurgente per l’eliminazione delle armi nucleari, avvertendo che il “pericolo è grande e crescente”. Una guerrasu larga scala, ad esempio traUniti e Russia, potrebbe uccidere 200 milioni di persone o più nel breve termine, e potenzialmente causare un “inverno” globale che finirebbe per minacciare la sopravvivenza dell’intera umanità. Allo scoppio delle prime testate atomiche potrebbe seguire un’escalation inarrestabile. Lo urlano nel deserto anche pacifisti e intellettuali prontamente etichettati dal mainstream come pericolosi amici di Putin. A tanto può arrivare la cecità ideologica dell’establishment europeo e angloamericano. Il pericolo, tuttavia, è grande e crescente. Gli ...