App d’incontri | perché no? Le più usate | famose | esclusive per fare centro Per una sera o tutta la vita

Leggi su amica

(Di giovedì 10 agosto 2023) Se pure Claudia Gerini dice di voler iscriversi a un’app d’incontri possiamo dire addio a corteggiamenti, occhiate furtive, incontri falsamente casuali e registrarci su Tinder & Co per scandagliare i siti di incontri alla ricerca di un partner per unao perla. Difficile imbattersi in Brad Pitt – purtroppo scherzava quando, stringendo il premio ai Sag Award 2020, aveva detto: «Beh, posso aggiungerlo al mio profilo Tinder» – però è possibile scovare se non l’uomo dei sogni almeno una simpatica e appagante compagnia. Ma quali sono le migliori app di incontri gratuite? Le app d’incontro sono tante e sono sempre di più gli italiani che le utilizzano. Ancora non la maggioranza, ma una persona su tre, secondo un sondaggio ...