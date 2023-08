Ape sociale 2023 | a chi spetta e come e quando fare domanda - GUIDA INPS

L'altra conferma, sulla quale non ci dovrebbero essere dubbi, riguarda l', l'anticipo pensionistico che consente di smettere di lavorare a 63 anni per coloro che appartengono ad alcune ...... somma a cui bisognerà aggiungere le risorse necessarie per la proroga dell'e - forse - di Quota 103 , come pure per un ritorno di Opzione donna con i vecchi requisiti. E ancora: servirà ...Proroghe in vista anche pere Opzione Donna con qualche aggiustamento dopo la stretta in vigore da quest'anno

Il cantiere per la riforma delle pensioni va avanti sotto traccia. Nonostante sia agosto e sia tempo di pausa estiva per le Camere, il governo è al lavoro per provare a ritoccare la ...