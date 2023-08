Antonio Capuano si tuffa e rischia di affogare | ragazzi lo salvano

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStava per annegare a Marechiaro, a Napoli, dove quasi tutti i giorni siper fare due bracciate: il regista e sceneggiatore, 83 anni, è stato travolto dalle onde, ma alcuni giovani lo hanno raggiunto e salvato. La brutta avventura risale allo scorso 26 luglio ela racconta oggi al Mattino. “Sono stato travolto da un’onda. Sembrava una montagna”, dice, capofila di una lunga schiera di registi napoletani, tra cui un sempre grato Paolo Sorrentino, e della cosiddetta scuola Vesuviana. “Non ho capito più niente. Le mie energie erano naufragate. I polmoni pieni di acqua di mare, mi hanno detto i medici in ospedale. Dopo, ho abbracciato e baciato quelli che mi hanno salvato. Ho già ripreso armi”. Quelli che lo hanno salvato ...

