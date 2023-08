Antonella Clerici senza trucco senza inganno | ecco come si è mostrata

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 10 agosto 2023)si sta godendo le sue vacanze estive in compagnia della sua famiglia allargata. Ormai da anni, la conduttrice fa coppia fissa con Vittorio Garrone, con il quale le cose procedono a gonfie vele.si èsui social in uno scatto inedito, tra critiche e complimenti. La conduttrice di É sempre mezzogiorno torna sui social sul finire dell’estate. Anche per lei la stagione estiva ha significato un netto distacco da quelli che sono i suoi quotidiani impegni lavorativi.si è goduta la pausa estiva con tutta la sua famiglia nella sua casa nel verde in Piemonte. E tra gli scatti condivisi sui social ne appare uno che risalta più degli altri, dove si mostranessuno forse l’ha mai ...