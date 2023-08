Angus Cloud | i video dei provini che lo hanno portato ad Euphoria vi spezzeranno il cuore | Sono un imbranato

Le audizioni diche gli hanno permesso di ottenere la parte di Fezco "Fez" O'Neill in Euphoria sono state condivise online dalla madre dell'attore, morto a soli 25 anni il 31 luglio. Lisaha infatti ...La serie tv Euphoria e le realtà televisive su cui è disponibile negli Stati Uniti, la rete HBO e il servizio streaming Max, rendono omaggio all'attore, morto lo scorso 31 luglio a soli 25 anni per cause ancora da chiarire, aggiungendo un cartello "In memoria" a un paio degli episodi prodotti finora. La morte di: L'omaggio di ...Fotogallery - 'Temptation Island', reunion tra fidanzate e tentatori Ultimo Aggiornamento 07/08/23 Fotogallery -, star di 'Euphoria' Ultimo Aggiornamento 06/08/23 Fotogallery - 'Temptation Island', reunion tra fidanzate e tentatori Ultimo Aggiornamento 02/08/23 Fotogallery - Myrta Merlino, le prime ...

Angus Cloud, il ricordo straziante della mamma: "Mi ha dato la buonanotte e non si è più svegliato" Today.it

Cattura realmente lo spirito straordinario di mio figlio". Nei filmati Angus Cloud risponde ad alcune domande sulla sua vita, tra cui come si descriverebbe a uno sconosciuto: "Probabilmente imbranato.La serie tv Euphoria e le realtà televisive su cui è disponibile negli Stati Uniti, la rete HBO e il servizio streaming Max, rendono omaggio all'attore Angus Cloud, morto lo scorso 31 luglio a soli 25 ...