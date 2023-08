Angela Merkel | 3mila euro al mese per farsi bella a spese dello Stato

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 10 agosto 2023) In Germania esplode la polemica a causa dellediper i servizi cosmetici e di parrucchiere. Da quando l’ex cancelliera federale ha lasciato il suo incarico, i costi per il suo aspetto estetico sono state quasi di 55.000, come riporta il quotidiano tedesco Tagesspiegel. Queste cifre sono state sostenute dal governo e, pertanto, dai contribuenti tedeschi. Lae la sua stilista Lavanta i servizi di una stilista e make-up artist freelance di Berlino, la quale non solo si occupa dell’aspetto dell’ex cancelliera quando è in città, ma la accompagna anche durante i suoi viaggi ufficiali, sia in Germania che all’estero. Questo significa che anche ledi viaggio e alloggio per la “specialista di trucco e acconciatura” vengono pagate ...