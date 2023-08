Anche Moody’s boccia la tassa di Meloni sugli extraprofitti delle banche?

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 10 agosto 2023) La scelta a sorpresa del governo di introdurre unabancari continua a raccogliere giudizi critici. A esprimere un parere negativo è infatti oggi, la nota agenzia di rating americana. Gli analisti della società hanno affermato che la misura “ridurrà sensibilmente il reddito netto” del sistema bancario. Secondo i calcoli effettuati prendendo in considerazione i cinque maggiori istituti bancari italiani (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Bper, Mps e Banco Bpm), la nuova imposta dovrebbe pesare per “circa il 15 per cento dell’utile netto del 2022 del sistema”. Questo peso finanziario si sommerà agli altri ostacoli alla redditività, come la modesta attività di prestito o l'aumentospese operative, spiegano gli analisti. Tra ...