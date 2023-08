Anche i pigri hanno speranza di vivere più a lungo | bastano meno di 5 000 passi al giorno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) Camminare e percorreredi 5.000alriduce il rischio di morte. Lo rivela lo studio della Società Europea di Cardiologia, pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology. Il numero digiornaliero consigliato per ottenere un risultato benefico sulla propria salute è più basso di quanto stimato in precedenza. I ricercatoriscoperto che camminare e compiere al3967alriduce il rischio di morte per qualsiasi causa, e percorrere 2337 giornalieri abbassa l’incidenza della mortalità per patologie che coinvolgono il cuore e i vasi sanguigni, come malattie cardiovascolari. La ricerca, che ha coinvolto 226.889 partecipanti provenienti da 17 studi diversi di tutto il mondo, ha ...