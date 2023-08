Ambientata in un prestigioso studio legale di Milano | è l' adattamento italiano di The Split

Leggi su iodonna

(Di giovedì 10 agosto 2023) Da questa sera, alle 21.25 su Rai 1 e per i prossimi venerdì, va in onda la replica della fiction di successoBattaglia, 8 puntate di legal dramedy all’italiana andato in onda la scorsa primavera. E con un cast scoppiettante composto da Lunetta Savino, Barbora Bobulova, Massimo Ghini e Miriam Dalmazio. Gli attori della fiction “Battaglia” guarda le foto Leggi anche › “Battaglia”: la recensione di Aldo Grasso della serie tv su RaiPlay ...