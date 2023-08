Almanacco del 10-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 agosto 2023)del giorno stiamo a giovedì 10 agosto Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Lorenzo il nome deriva dal latino laurentius abitante in laurento un antica città del Lazio di ficate in un luogo ricco di piante di alloro in latino Laus da cui il nome altre interpretazioni in ricollegano il nome direttamente al Aulico significato Quindi colui che Cinto d’alloro il proverbio CD stelle cadenti arrivano i venti quindi non so questa notte questa quell’altra quando Roger Bisogna parlare leister mai non si fa più stelle cadenti per tutti comunque sono nati oggi Camillo Benso Conte di Cavour Antonio Banderas e Lorella carini Noi andiamo a fare gli auguri che arrivano a tanto da parte di Maria Teresa per Vanessa che compie 29 anni di dolcezza di umiltà e buon onomastico a tutti Lorenzo da Maria Teresa anche al figlio e fratello speciale ...