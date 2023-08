PORTE DI RENDENA . E' stato trasportato in ospedale in codicel' autista del mezzo pesante adibito al trasporto della carne che questa mattina è uscito di ... L'è scattato poco dopo le 9.... arriva l'elisoccorso Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'è scattato poco dopo le 9.30 sulla Statale 343 "Asolana" nel Mantovano in codice. Stando alle prime ...granchio blu in Sicilia: invaso lo Stagnone di Marsala. Invasione di granchi blu alieni nelle acque siciliane. La specie Callinectes sapidus, originaria dell'Atlantico, sta proliferando ...

Allarme rosso per la Disney: è in perdita per 460 milioni di dollari (e alza gli abbonamenti) ilGiornale.it

Il colosso americano ha perso clienti sia nei mercati nazionali che internazionali. Pronte le contromisura: aumento dei prezzi, blocco della condivisione password e nuovi piani con la pubblicità ...Cin a in rosso dopo l’ordine esecutivo del presidente Biden sugli investimenti nel settore tech e AI di Pechino e l’allarme sul possibile default del colosso immobiliare Country Garden. Intanto il pet ...