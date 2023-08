Allarme caro-libri | Governo pensa ad aiuti per le famiglie

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ultimo mese di vacanze per milioni di studenti italiani che a partire dalla seconda settimana di settembre cominceranno a tornare dietro i banchi per un nuovo anno scolastico. Per alcuni sarà il primo in un nuovo indirizzo, per altri l’ultimo in vista della Maturità, ma tutti condividono lo stesso problema, o per meglio dire tutte le: il rindei prezzi dei. Il 2023, anche per la scuola, è infatti l’anno dei sovrapprezzi da record, colpronto a mettere parecchio in difficoltà gli italiani che già hanno dovuto rinunciare a parecchie cose pur di arrivare a fine mese. No alle vacanze, o viaggi ridotti, meno auto per combattere il sovrapprezzo dei carburanti, ma risparmiare suiscolastici è ormai quasi impossibile. L’unico modo per cercare di abbattere i ...