(Di giovedì 10 agosto 2023) C’è la, c’entra: la notizia piace a tutti i fan, succederà il prossimo 14 settembre.è uno degli sportivi più amati d’Italia, da sempre. Volto noto dell’automobilismo del Belpaese, con un passato in Formula1, nel rally, nei cart,è anche un uomo che ha fatto della beneficenza e degli eventi speciali la sua ragion d’essere. In particolare dopo il doppio incidente che l’ha visto per ben due volte rischiare la vita. Il primo, il più celebre, quello che gli costò l’amputazione delle due gambe, avvenne nel 2001. Il secondo, sempre in sella, precisamente in handbike, nel 2020. Un campione baciato dalla sfortuna e accompagnato, però sempre, dalla buona sorte: oggista meglio, è vivo e non smette ...

In bici è tornata non appena ha potuto, grazie anche all'incoraggiamento del più grande dei campioni paralimpici,. "Ho faticato tantissimo, ma sono orgogliosa per il risultato raggiunto. ......ciclisti vaticani è stata il 19 giugno 2020 per accompagnare Tiziano Monti presente ai Mondiali di Glasgow con la sua Handbike nella "staffetta paralimpica per l'Italia" ideata da. E ...Le emozioni toccano sul vivo Roberto Vecchioni dà voce a canzoni come Ti insegnerò a volare () , registrata in studio con Francesco Guccini e dedicata ad. E ancora Giulio , ...

Alex Zanardi, c'è la decisione definitiva: che gioia per i fan Rompipallone

Gioacchino Fittipaldi sei anni fa è uno studente della Bocconi. Un incidente di motorino lo rende paraplegico e lui sceglie di continuare a praticare sport con la handbike. Come il suo campione, dopo ...La bergamasca Claudia Cretti sei anni fa si schiantò al Giro d’Italia: il coma, la riabilitazione e, ieri, la prima medaglia dell’Italia ai Mondiali: «Spero sia la prima di tante» ...