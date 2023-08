Alex Belli e Tale e Quale Show | spunta un retroscena a sorpresa

(Di giovedì 10 agosto 2023)scalda i motori in vista della nuova edizione diunsulla partecipazione Peralla fine è arrivata l’occasione giusta per partecipare a. Dopo anni di corteggiamenti da parte del padrone di casa Carlo Conti, l’attore ha accettato l’invito nella fortunata trasmissione di Rai1. E nel corso di una interessante intervista concessa tra le pagine di Novella 2000, il marito di Delia Duran ed ex concorrente di GF Vip e L’Isola dei famosi ha svelato alcuni dettagli e curiosità. Il conduttore toscano, pare che stesse corteggiando da tempo, ma i numerosi appuntamenti presenti nella sua agenda hanno ...

Nuova sfida in arrivo per. Smessi i panni di ex concorrente del GF Vip , è pronto a calarsi in quelli di imitatore, in vista della nuova edizione di Tale e Quale Show, che lo vedrà tra i protagonisti. Ad assistere ...Il grande ritorno su Rai Uno con 'Tale e Quale Show' Dal prossimo 22 settembre, ****, ex protagonista del Gf Vip 6, farà il suo debutto nella tredicesima ...'Penso che l'addio a Mediaset non costituisca l'epilogo della sua carriera. Si starà già reinventando in nuove vesti, la prossima stagione tv potrebbe riservarci sorprese':lo ha detto a proposito di Barbara D'Urso in un'intervista al settimanale Novella 2000 . A partire da settembre la conduttrice, infatti, non sarà più al timone di Pomeriggio 5 , una ...

Alex Belli e il desiderio di paternità: «Forse non è ancora il momento...» leggo.it

Tale e Quale Show, l'attore è pronto a mettersi in gioco: "Sarà una gran bella sfida" Alex Belli, dopo essersi preso una pausa dalla tv, ha deciso di ...L’ex naufraga de «L’Isola dei Famosi» è stata sostituita a «Tale e Quale Show» da Jo Squillo.Cristina Scuccia doveva far parte del fortunato varietà di Rai Uno - in partenza il prossimo venerdì 22 set ...