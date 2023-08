Al Ahli | ufficiale l’arrivo di Kessié – VIDEO

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’Alha ufficializzatodel centrocampista Franckdal Barcellona per 12.5 milioni di euro L’Alha ufficializzatodel centrocampista Franckdal Barcellona per 12.5 milioni di euro. Official, confirmed. Franckjoins Alon €12.5m deal #Alpic.twitter.com/Dp5xb3g04i— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023 L’ivoriano è pronto a iniziare una nuova avventura in Saudi Pro League.

Franck Kessié è un nuovo calciatore dell'Al Ahli. Al Barcellona vanno 12,5 milioni di euro, l'ivoriano firma fino al 2026.