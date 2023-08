Ajax | il Brighton a un passo da Kudus Ma lui vuole un altro club | l'intrigo

(Di giovedì 10 agosto 2023) Secondo i media ghanesi, Mohammedstarebbe facendo di tutto per firmare con il Borussia Dortmund. Nel frattempo l'starebbe per...

...delantero alemán Kai Havertz (75 del Chelsea) y al zaguero neerlandés Jurrien Timber (40 del). ... Los otros ascendidos, Luton y Sheffield United, enfrentarán al& Hove Albion y al Crystal ...13.40 - Il West Ham ha trovato un accordo con l'per acquistare il difensore messicano Edson ... è intenzionato a rifiutare 16.20 - Tiene banco la telenovela legata a Moises Caicedo del. ...Ilha 48 ore per completare il trasferimento di Kudus dall': il giocatore avrebbe già fatto le visite mediche Ilsi prepara al colpo Kudus: l'ha aperto al trasferimento - con un'offerta da 40 milioni - ma, come riportato da De Telegraaf, vuole chiudere entro 48 ore o toglierà il calciatore dal ...

Il Brighton pronto a piazzare il grande colpo: 40 milioni all’Ajax per ... Goal Italia

Il Brighton ha 48 ore per completare il trasferimento di Kudus dall’Ajax: il giocatore avrebbe già fatto le visite mediche Il Brighton si prepara al colpo Kudus: l’Ajax ha aperto al trasferimento – co ...Supermarket Ajax: in giornata è arrivata la notizia dell'accordo col West Ham per la cessione di Edson Alvarez ma potrebbe non essere finita.