(Di giovedì 10 agosto 2023) L’introduzione delle intelligenze artificiali (AI) nel mondo del lavoro sta suscitando interrogativi tra isti di diverse industrie. ChatGPT, nel 2023, è diventato il servizio digitale più veloce a raggiungere i 100 milioni di utenti in soli due mesi. Risulta fondamentale comprenderne appieno le implicazioni, poiché l’intelligenza artificiale può offrire sì l’automazione di attività manuali e creative, ma anche la nascita diopportunità professionali. Partendo dai dati: una recente ricerca condotta da Goldman Sachs dice che sono circa 300 milioni i posti di lavoro messi a rischio dalle AI nei prossimi sette anni. Entrando più nel dettaglio, saranno le occupazioni considerate più manualigli operatori di cassa, i commessi e gli impiegati amministrativi a essere in pericolo: ruoli caratterizzati da una forte ...

AI creativa: chi rischia davvero e come batterla Ecco le nuove professioni individuate da CVapp Madonie Live

