Afragola | babygang in villa comunale di giorno e notte

Baby gang in azione nella villa comunale di Afragola, il video Vesuvio Live

AFRAGOLA - I cittadini ci avevano segnalato in modo molto preoccupato la problematica sicurezza in Villa Comunale.Torna l'incubo baby gang ad Afragola, comune della città metropolitana di Napoli. Come riportato da Salvatore Iavarone, del gruppo Europa Verde Afragola, "i cittadini hanno segnalato in modo molto pre ...