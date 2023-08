AEW | MJF ed Adam Cole nello Zero Hour di All In… per i ROH Tag-Team Titles!

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 10 agosto 2023) Durante il confronto avvenuto nell’ultimo episodio di Dynamite, i due main eventer di All In MJF ed, i due hanno cominciato ad avere alcuni screzi, non dimostrandosi così uniti e sulla stessa lunghezza d’onda ora che il match, valido per l’AEW World Championship, si avvicina ad ampie falcate. Forse per rimediare la situazione o forse no, l’ex Undisputed Era ha affermato di avere preso di mira un altro titolo in vista di Londra, anzi di aver puntato altri “titoli”. MJF &vs. Aussie Open for the ROH World TagIs this really happening?! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@The MJF @Pro pic.twitter.com/guo7Fm0sk8— All Elite Wrestling (@AEW) August 10, 2023 La proposta diha ...