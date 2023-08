(Di giovedì 10 agosto 2023) È stato annunciato che durante laedizione died MJF sono attesi sul ring per parlare delincontro in previsione per All In. Lastoryline, denominata “Bromance of the summer” dalla compagnia stessa che ne ha riassunto le fasi salienti in un bel video postato su YouTube, è senza dubbio una delle più avvincenti prodotte dalla AEW. I due in origine erano avversari, conche voleva guadagnarsi una title shot al titolo di Maxwell, ma, grazie ad una serie di fortuiti eventi, hanno iniziato a collaborare in Tag, riscuotendo un discreto successo di pubblico. “Best enemies, better friends” Ilrapporto è iniziato con qualche frizione iniziale, conche mostrava di non fidarsi troppo ...

AEW: Adam Cole e MJF si confronteranno sul loro match ad All In la prossima settimana a Dynamite Zona Wrestling

We have several matches announced for this Friday night’s episode of AEW Rampage and next Wednesday’s edition of AEW Dynamite. On this week’s edition of Dynamite, the company announced that Orange ...Hikaru Shida etched her name in the history books a week ago with her second AEW Women's Championship, joining the woman she defeated, Toni Storm, as the ...