AEW | Ad All In sarà Four Way per il Women’s Title | Hikaru Shida mantiene il titolo e si qualifica

(Di giovedì 10 agosto 2023) La AEW ha annunciato, durante l’ultimo episodio di Dynamite, un cervelloticoWay Match per l’AEWChampionship in quel di All In. A prendere parte all’incontro, dopo aver difeso con successo ilcontro Anna Jay, ovviamente la campionessa, l’ex detentrice delToni Storm ed altre due avversarie che usciranno da due match dizione in programma a Rampage ed a Dynamite settimana prossima. Il primo incontro vedrà Saraya e Skye Blue fronteggiarsi nel prossimo episodio dello show del venerdì sera AEW, mentre tra sette giorniuno dei pilastri della federazione, Britt Baker, a tentare lazione per All In: sulla sua strada ciThe Bunny.

... il potenziamento della capacità; il potenziamento di SAPR e MALE; lo sviluppo di un sistema di ... ossia sistemi, tecnologie, infrastrutture e risorse umane'altezza delle sfide e degli scenari ...... One Lonely Outpost (Nuovo lancio su Steam ): Fight Forever (Nuovo lancio su Steam , 29 giugno) ... invece, le 14 nuove uscite di luglio per una fantastica estate'insegna del gaming: The Legend ......veterano della Ring of Honor Jay Briscoe (vero nome Jamin Pugh) si è spento nella notte'età di ... Tra i primi a dare la notizia della morte di Jay Briscoe è stato il proprietario dellae della ...

FTR vs Young Bucks è ufficiale: si farà a AEW All In: London 2023 The Shield Of Wrestling

It’s official. FTR will defend the AEW world tag team titles against The Young Bucks at All In at London’s Wembley Stadium on August 27. Correctly identified as two of the best tag teams in the world, ...La scorsa notte, come ogni mercoledì, sul canale americano TBS Network è andata in scena una nuova puntata di AEW Dynamite, nello specifico la numero 201 dello show settimanale di punta della All Elit ...