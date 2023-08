Addio Clamoroso | da chi viene scaricato Elon Musk e che cosa c' è dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) Zach Kirkhorn, ex chief financial officer di Tesla, ha lasciato a sorpresa il suo incarico dopo quattro anni. Il 38enne, delfino di, non sarà più il suo erede. Al suo posto è stato nominato Vaibhav Taneja. L'uscita a sorpresa di Kirkhorn precede il lancio del camion elettrico di Tesla e solleva dubbi sulla successione dell'amministratore delegato del colosso delle auto elettriche impegnato in prima fila anche su SpaceX. La sua uscita è avvenuta senza polemiche. Almeno a giudicare le parole che Tesla gli ha dedicato: "Ha contributo alla crescita dell'azienda. Grazie e in bocca al lupo per la tua carriera". Fra tutti gli alti dirigenti, Kirkhorn - si legge sul Wall Street Journal che ha raccolto le confidenze di alcune persone che hanno lavorato con lui - era l'unico ad avere un rapporto diretto, schietto e di fiducia con ...