Addio ad Antonella Lualdi | raffinata signora del cinema italiano Lavorò con i più grandi registi

(Di giovedì 10 agosto 2023) È morta l’attrice, bellezzadel, popolarissima negli Anni ’50 e ’60. Aveva 92 anni ed era ricoverata in un ospedale fuori Roma. I funerali si terranno nella Capitale, sabato prossimo, alle 15, nella chiesa di Santa Chiara a piazza dei Giuochi Delfici. Iniziò la carrieratografia prestissimo, all’età di 19 anni, ancora minorenne. Nel 1949 si diventava maggiorenni a 21 anni. Debuttò con il film ‘Signorinella’ che le regalò un immediato successo. Un successo duraturo, visto che ha concluso la sua carriera artistica nel 2007, a 76 anni con gli episodi tv del ‘Commissario Cordier’. Libanese di nascita con padree madre greca era nata il 6 luglio del 1931 a Beirut, dove il papà ingegnere era impegnato a progettare ...

Tra i tanti, troviamo una delle conduttrici punta della Rai,Clerici , che ha scritto: '... come Riccardo Bocca e Serena Bortone , reduce dall'a 'Oggi è un altro giorno' su Rai 1. ...Lualdi, che era nata a Beirut, aveva sposato l'attore Franco Interlenghi con cui ebbe due figlie, entrambe nel mondo del cinema. I funerali si terranno a Roma sabato 12 agosto, alle 15 ...Proprio in quel periodo conosce il matito l'attore Franco Interlenghi da cui ha due figlie,(Antonellina per tutti) anche lei attrice e Stella. Con lui, che aveva fatto con successo I ...

