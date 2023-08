Addio a Robbie Robertson | fondatore dei The Band

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 10 agosto 2023)è morto a 80 anni a Los Angeles mercoledì, circondato dalla sua famiglia, dopo una lunga malattia non specificata. La notizia è stata condivisa in un comunicato stampa dal suo manager, Jared Levine. “era circondato dalla sua famiglia al momento della sua morte”, si legge nel comunicato di Levine. “ha recentemente completato il suo quattordicesimo progetto di musica per film con il collaboratore Martin Scorsese, per “Killers of the Flower Moon””. Nato il 5 luglio 1943 a Toronto, in Canada, con origini mohawk ed ebraiche,ha lavorato nei carnevali itineranti fino a quando, a 16 anni, si è unito agli Hawks e il gruppo ha iniziato la sua carriera come gruppo di supporto del cantante rockabilly americano Ronnie Hawkins. Insieme al tastierista Garth Hudson, ...