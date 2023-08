Accusa | nel leccese quasi mille falsi braccianti agricoli | denunce

(Di giovedì 10 agosto 2023) Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza: I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno scoperto oltre 900che avevano richiesto indebitamente provvidenze a sostegno del reddito. Le indagini delle Fiamme Gialle del Gruppo di Lecce e della Tenenza di Porto Cesareo hanno permesso di individuare due imprenditoridi Monteroni di Lecce e Copertino che avrebbero fittiziamente assunto personale dal 2021 e fino al 2023, creando le relative posizioni contributive al solo fine di accedere indebitamente all’indennità di disoccupazione agricola, agli assegni per il nucleo familiare e per la maternità, nonché all’indennità di malattia. Le investigazioni, dirette dalla Procura della Repubblica di Lecce, sono iniziate dopo la segnalazione della Direzione Provinciale ...

... capo missione in Niger di Coopi - Cooperazione Internazionale, la ong umanitaria che lavora... Il regime golpistala Francia di aver violato la chiusura dello spazio aereo, in vigore da ...A finiremirino sembra esserci in particolare un articolo di Repubblica dal titolo 'Commercianti, balneari, pescatori. La destra nelle mani delle lobby'. 'Secondo la stampa di sinistra, la destra ...L'di associazione a delinquere, ipotizzata dalla polizia giudiziaria, viene fatta cadere ... Inoltrecorso delle perquisizioni sono state rinvenuti disegni e schizzi molto precisi che ...

ANDI replica alle accuse fatte ai dentisti sul costo delle cure ANDI

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bagheria hanno arrestato 4 uomini, palermitani, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentat ...Arriva una terza denuncia per il prete del Basso Garda bresciano già sotto indagine per spaccio, molestie e minacce ...