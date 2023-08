Accoltellato durante una rissa fuori da un locale del Cagliaritano | muore un 35enne | la polizia in cerca dell’assassino

(Di giovedì 10 agosto 2023) Un litigio acceso all’esterno di uno dei locali del Poetto di Quartu Sant’Elena, a Cagliari, poi lafra due gruppi di giovani e infine l’accoltellamento fatale. Sono queste le tragiche circostanze in cui nelle prime ore del 9 agosto è morto, dopo essere stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Brotzu, Luca Mameli,di Capoterra (provincia di Cagliari). Ora la Squadra Mobile del capoluogo sardo, dopo aver identificato tutti i presenti sul luogo dell’accoltellamento, è al lavoro per identificare l’omicida. Secondo una prima ricostruzione, laè scoppiata al termine di una serata passata in uno dei locali del Poetto di Quartu, ma le ragioni del litigio restano per il momento sconosciute. Mameli, dopo essere stato colpito dalla coltellata, non si è subito reso conto della ferita e solo dopo aver camminato per ...

La morte del 35enne di Capoterra, Luca Mameli ,prima dell'alba di ieri al Poetto, la ...l'interrogatorio avrebbero indicato il punto in cui è stato gettato il coltello usato per l'...... si è opposto ed i 2 gli hanno sparato e lo hannoferendolo in più punti. Prima di ... La Polizia Scientifica,i rilievi sul luogo del reato, ha repertato il caricatore di una ...È stato il giovane,l'interrogatorio, a spiegare le motivazioni di questo insano gesto. ... Il giovane, infatti, dopo averil padre avrebbe provato a colpire anche se stesso. ...

Ore ad altissima tensione nel carcere di Capanne (Perugia). Qui un detenuto ha accoltellato un altro, ferendolo al collo e provocando lesioni giudicate guaribili, salvo complicazioni, in dieci giorni.Erano circa le 23.30 quando a Blevio in via Caronti si sono sentite le grida disperate di una donna. Il marito, un cittadino peruviano, durante una lite l'ha spinta violentemente per le scale. In quel ...