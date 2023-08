"Accoglienza senza limiti porta a situazioni estreme". La lezione di Piantedosi ai buonisti

'Era un fumo così nero e denso che siamo usciti di corsa,prendere nulla. I miei 50 anni di ...che le piccole dimensioni dell'isola rendono più complicate le operazioni di soccorso e...... abbandonati poi in mezzo al desertocibo e acqua lungo i confini con Libia e Algeria. Una ... La Libia ne prenderà in carico la metà, gli altri saranno trasferiti in centri didi ...Secondo i dati raccolti dall'unità organizzativa Progetti Speciali efino ad ora il ... includendo anche adulti fragili, obbligati a svolgere cicli di terapie medicheriferimenti ...

Senza soccorsi e senza accoglienza - Annalisa Camilli - L'Essenziale Internazionale

Matteo Piantedosi ha evidenziato l'esigenza, più che mai urgente, di trovare un equilibrio tra accoglienza e sicurezza del Paese ...Dopo aver tagliato i fondi, il Viminale chiede alle associazioni di partecipare ai bandi per l'accoglienza. La risposta è no. Miraglia (Arci): ...