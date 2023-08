(Di giovedì 10 agosto 2023) "Non sono state attuate la necessaria vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia in tema di controllo del territorio e la repressione dell'". É il motivo per il quale laregionale ...

"Non sono state attuate la necessaria vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia in tema di controllo del territorio e la repressione dell'". É il motivo per il quale laregionale della Calabria, nel corso della riunione odierna presieduta da Roberto Occhiuto, ha deliberato il commissariamento, "per inerzia e ...... contrastando il fenomeno dell'edilizio in base agli strumenti normativi vigenti. Per questi motivi laregionale della Calabria, nella riunione odierna, su indicazione del ...... contrastando il fenomeno dell'edilizio in base agli strumenti normativi vigenti. Per questi motivi laregionale della Calabria, nella riunione odierna, su indicazione del ...

++ Abusivismo: Giunta Regione Calabria commissaria 30 Comuni ++ Agenzia ANSA

"Oggi uno degli aspetti di maggior rilevanza nell'analisi del fenomeno abusivistico è la rischiosità della violazione di norme e disposizioni legate alla sicurezza. Fra queste, diverse norme vietano l ...Piano energetico La Giunta ha, poi, approvato altre due delibere su proposta congiunta del presidente Occhiuto e dell’assessore allo sviluppo economico e attrattori culturali Rosario Varì. In seguito ...