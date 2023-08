(Di giovedì 10 agosto 2023) AGI - Non soloma lo faleposte nei pressi dell'isola ecologica. Alla fine, l'agente della Polizia Locale di Sassuolo appartenente al servizio di Polizia di Prossimità ha identificato l'autore accanto alla batteria di cassonetti in Via Refice, nella cittadina emiliana. "Fa specie il suo modo di sbeffeggiare lepensando di rimanere impunito - commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani - recando danno al decoro della città e prendendosi gioco di chi, come la maggior parte dei cittadini, rispetta le regole: vediamo se cambierà idea a fronte di una sanzione di oltre 300 euro. Invito tutti i cittadini - conclude il sindaco di Sassuolo - ad adottare comportamenti consoni, nonreed esporli ...

Abbandona i rifiuti sbeffeggiando le telecamere, multa salata AGI - Agenzia Italia

