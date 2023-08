... l' A1 Milano - Napoli e l' A14 Bologna - Taranto in direzione Sud, l' A4- Venezia in ... In via, stop ai tir anche lunedì 14 agosto sempre dalle 7:00 alle 22:00 . VEDI ANCHE Estate ......cultura e sport Enrica Rocca " Quest'anno l'evento sarà caratterizzato da una line - up,... GAJO , il talentuoso DJ e produttore di, regalerà al pubblico una performance energica e ...E' apparso a "Colorado Cafè" e "Veramente". Interprete nel film "La grande prugna" con ... Teatro Nuovo di Milano, Caffe Teatro Cabaret di Samarate (Va), il Ca' Bianca, CAB 41 di, ...

A Torino, eccezionale trapianto di un cuore già fermo, grazie a nuova tecnica di revitalizzazione Vanity Fair Italia

Ivan Zazzaroni su Corsport: "Vlahovic ha caratteristiche definite e non può essere snaturato: è un eccellente finalizzatore, un terminale, i sedici metri sono casa, non ...Nel 1993 Kevin Schwantz esaltava tanti appassionati di moto e vinceva il titolo mondiale della 500. Ora sono passati 30 anni ed il pilota americano sarà a Torino, in occasione di Autolook Week, protag ...