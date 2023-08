(Di giovedì 10 agosto 2023) Dal “non aver quel che ci vuole” per un gioco d’azione al fare del “raccontare una storia” un tipo di: eccoAbbiamo discusso dell’equilibrio tra narrazione eplay parlando di Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima e Yoshiaki Koizumi, ed oggi siamo di nuovo qui per analizzare la filosofia diresa famosa da. Il papà di Final Fantasy, una serie perlopiù nota per le mille storie entrate nei nostri cuori e per unplay dal respiro più lento, ha riassunto pressoché l’intero genere dei giochi di ruolo con battaglie a turni nel suo celebre aforisma. “Non ho ciò che ci vuole per creare un buon gioco d’azione. Credo di cavarmela meglio nel raccontare una storia.” ...

A scuola di game design: parte 4, Hironobu Sakaguchi tuttoteK

Dal “non aver quel che ci vuole” per un gioco d’azione al fare del “raccontare una storia” un tipo di game design: ecco Hironobu Sakaguchi.Non solo Hideo Kojima: anche Nintendo ha il suo “anti-Shigeru Miyamoto” in fatto di game design, ovvero l’unico e solo Yoshiaki Koizumi.