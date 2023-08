A Punta Campanella raccolta differenziata direttamente da yacht

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’area marina protettalancia un nuovo servizio per il mare e la sostenibilità della penisola sorrentina e della costiera amalfitana: ladei rifiutidalle grandi unità da diporto. Da ieri è infatti attivo lo spazzamare del ministero dell’Ambiente in dotazione al Parco. Lavorerà 5 giorni a settimana. Tre giornate saranno dedicate alla pulizia superficiale del tratto di mare tra Vico Equense e Positano, toccando i vari comuni dell’Area Marina Protetta. Il mezzo raccoglierà i rifiuti solidi galleggianti. Negli altri due giorni della settimana è previsto un servizio innovativo: lae lo smaltimento dei rifiutidaglie dalle grandi imbarcazioni ancorate in rada o nei porti della ...